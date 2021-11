Architektur in Chur – Ein Treffpunkt für jede Jahreszeit Eine Gartensiedlung von Bearth & Deplazes Architekten schafft erschwinglichen Wohnraum am Stadtrand von Chur. Lilia Glanzmann

Der grosszügige Garten der Siedlung «Vier Jahreszeiten» dient als ganzjähriger Treffpunkt. Foto: Ralph Feiner

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: «Vier Jahreszeiten» heisst die neue Wohnsiedlung von Bearth & Deplazes Architekten in Chur. An der Austrasse, am Churer Stadtrand, erstreckt sich das Gebäude auf einer Länge von rund 200 Metern, 17 Meter tief. 40 Millionen Franken hat die Bürgergemeinde in das Wohnbauprojekt investiert, unweit der bestehenden Schrebergärten beim ehemaligen Gaswerk.

Das Projekt von Valentin Bearth, Andrea Deplazes und Daniel Ladner gewann einen Ideenwettbewerb, zu dem die Bürgergemeinde sieben lokale Architekturbüros eingeladen hatte. Sie überzeugten mit einer Wohnbebauung als besonderen Ort im Rheinquartier, wo sich die Bewohnerinnen und Bewohner in einem grosszügigen Garten treffen und das ganze Jahr über ihre Freizeit zusammen verbringen können.