50 Jahre nach Mordfall Gyger – Ein Treffen wider das Vergessen Am 9. Juni 2023 vor genau 50 Jahren kam der damals 14-jährige Beat Gyger zu Tode. Eine Gesprächsrunde und ein Film wider das Vergessen finden im Kino Rex in Thun statt.

Das Kino Rex in Thun. Foto: Christoph Gerber

Ein verjährtes Tötungsdelikt, ein ungelöster Kriminalfall in Thun und kein Gedenkanlass, jedoch an Beat Gyger erinnern, der mittlerweile 64 Jahre alt wäre: Am 9. Juni 2023 jährt sich der Todestag von Beat Gyger zum 50. Mal. Am Pfingstsamstag, 9. Juni 1973, wurde er letztmals auf dem «Budeler» (Chilbi) gesehen, und in den späten Abendstunden geschah das Tötungsdelikt am damals 14-Jährigen.

Am Morgen darauf fanden zwei Reiterinnen seinen Leichnam. Die Täterschaft hatte ihn im Lindenbachgraben bei Schwarzenburg entsorgt, 19 Kilometer entfernt von Beat Gygers Daheim. Der Jugendliche wollte aus dem Kreis jener Männer aussteigen, die sich mit Pubertierenden und teilweise auch mit jüngeren Kindern trafen, und verlor stattdessen sein Leben. Ein Ereignis, das Thun damals erschütterte.

Die Autorin Franziska Streun («Mordfall Gyger – eine Spurensuche» und «unlebbar», Zytglogge-Verlag) wird in der Gesprächsrunde mit Beats Bruder Bernhard Gyger, Manfred Rohrbach, der damals als Jugendlicher die Leiche von Beat sah, und Theaterregisseur Ueli Bichsel im Kino Rex sprechen – einerseits über Erinnerungen an Beat, andererseits über künstlerische Projekte wider das Vergessen und das Heute, indem die aktuellen, im Vergleich zu damals beschränkten Ermittlungsmöglichkeiten angesprochen werden.

