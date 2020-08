20-Jährige geschändet? – «Ein Traum wurde mir genommen» Wurde eine junge Frau von einem heute 29-jährigen syrischen Flüchtling geschändet? Das Regionalgericht Oberland wird am Freitag sein Urteil fällen. Anne-Marie Günter

Das Thuner Gerichtsgebäude an der Scheibenstrasse. Foto: Patric Spahni

Am 21. September reiste eine damals 20-jährige Frau abends mit einer Kollegin aufs Bödeli, um Kollegen in einer Disco zu treffen. Am nächsten Morgen erwachte sie in einem fremden Zimmer, und neben ihr im Bett lag ein ihr unbekannter Mann.