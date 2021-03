Cargo Logistic Center Burgdorf – Ein Transporteur baut kräftig aus Die Camion Transport AG stärkt den Standort Burgdorf. Das Logistikgebäude wird erweitert und eine Fotovoltaikanlage gebaut. Gesamtkosten: 17 Millionen Franken. Urs Egli

Die Camion Transport AG erweitert in Burgdorf das Logistikgebäude und installiert eine Fotovoltaikanlage. Foto: Beat Mathys

Eben erst hat die Camion Transport AG in Burgdorf mit einem Versuch von sich reden gemacht, der die Ökologie besonders gewichtet. Für Kleinlieferungen werden in der näheren Umgebung Elektroscooter eingesetzt. Und jetzt zeigt ein Baugesuch der 1925 in Wil SG gegründeten Unternehmung, dass der Standort in der Industriezone Buchmatt ausgebaut werden soll.

Im Zentrum steht dabei die Erweiterung des Logistikgebäudes. Sowohl die Umschlagsfläche im Parterre als auch das Lager im Obergeschoss sollen um je 1400 Quadratmeter vergrössert werden. Im Fokus liege primär die Vergrösserung der Umschlagsfläche, erklärt Tobias Fischer, Projektleiter Immobilien der Camion Transport AG. Um die heutige und die künftige Zahl an Sendungen effizient abwickeln zu können, sei dieser Ausbauschritt nötig und wichtig.