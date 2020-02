Verkehrsunfall in Lyssach – Ein Toter bei Selbstunfall Im Birchiwald in Lyssach ist am Montagabend gegen 20 Uhr eine Person bei einem Selbstunfall ums Leben gekommen.

Bei der Wildquerung zwischen Lyssach und Hindelbank kam es am Montagabend zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Foto: PD

Am Montagabend kurz vor 20 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern mitgeteilt, dass sich beim Birchiwald in Lyssach ein Selbstunfall ereignet habe und das betreffende Fahrzeug in Flammen stehe. Als die umgehend ausgerückten Rettungskräfte – darunter Angehörige der Feuerwehren Regio Burgdorf und Kirchberg sowie ein Ambulanzteam – vor Ort eingetroffen seien, habe bei der Person im Fahrzeug nur noch der Tod festgestellt werden können, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern. Die verstorbene Person sei formell noch nicht identifiziert worden, es bestünden jedoch konkrete Hinweise auf deren Identität.