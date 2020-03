Die Corona-Kolumne – Ein tödlicher Lebensstil – und kaum Popcorn Leben, lieben und leiden im Ausnahmezustand. Valerio Moser

Die Serie zur Pandemie.

«People are dying today that have never died before.» Diesen Satz soll Donald Trump letzte Woche in einer Rede gesagt haben – übersetzt heisst das etwa: «Heute sterben Menschen, die noch nie gestorben sind.» Ein bisschen googeln, und schon zeigt sich: So gern man es auch glauben würde, diesen Satz hat Donald Trump nicht gesagt.