Fussball – Ein Thuner steht im Pokal-Halbfinal Viertligist Saarbrücken qualifiziert sich sensationell für die Vorschlussrunde des deutschen Cups – obwohl der Berner Oberländer Stephan Andrist im Elfmeterschiessen scheitert. Adrian Horn

Stephan Andrist (mit der Trikotnummer 37; Vierter von rechts) feiert mit Viertligist Saarbrücken den Coup. Bild: Keystone

Das wars. Vermutlich. Stephan Andrist drischt den Ball weit übers Tor, sein Penalty missrät, und Saarbrücken, dieser ultimative Aussenseiter, steht nun abermals vor dem Out. Als Sechster seines Teams ist der Berner Oberländer angetreten im Elfmeterschiessen, der Düsseldorfer Matthias Zimmermann hat nun die Chance, den Bundesligaclub in den Halbfinal zu schiessen. Er scheitert.

Die Ausmarchung geht weiter, auf einmal treffen die Schützen reihenweise, bis Daniel Batz irgendwann wieder hält, zum fünften Mal (!) an jenem Abend einen Penalty pariert, vor 6800 Zuschauern zum Helden avanciert.

Saarbrücken steht als erster Viertligist in der Geschichte in der Vorschlussrunde des deutschen Cups. Und der 32-jährige Andrist feiert unvermittelt den wohl grössten Erfolg in seiner Karriere.

In der 109. Minute und damit tief in der Verlängerung wird der Offensivspieler eingewechselt, seit einem Monat ist er im Südwesten Deutschlands engagiert, nachdem er während über einem halben Jahr vereinslos gewesen war, sich mit Waldläufen und Kicken mit Freunden fitgehalten hatte, wie er jüngst in einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen sagte.

Andrist war beim FC Thun ausgebildet worden, und nachdem dieser in die Stockhorn-Arena eingezogen war, gelang dem schnellen Rechtsfuss der Durchbruch. Die ligaweite Torschützenliste führte er an, als ihn Basel 2011 wenige Runden nach dem Saisonstart verpflichtete. Beim FCB vermochte er sich nicht hervorzutun, es folgten Engagements in Luzern und Aarau.

Der Berner Oberländer war wegen unbedarfter Aussagen diesseits der Grenze zur umstrittenen Figur verkommen, möglicherweise versuchte er sich deswegen anschliessend im Ausland. Beim deutschen Drittligisten Rostock blühte der gelernte Plattenleger auf, diese Zeitung titelte: «Aufgetaucht an der Ostsee».

Andrist skorte in den Regionalligen weiterhin regelmässig, doch er wechselte gar oft den Verein, geriet hierzulande selbst aus dem Bewusstsein jener, welche sich überdurchschnittlich stark mit Fussball befassen.

Auf wen Andrist und Saarbrücken im Halbfinal treffen, erfahren sie am Sonntag; da werden die Paarungen ausgelost. Möglich ist ein Aufeinandertreffen mit Weltclub Bayern München. Es wäre ein Höhepunkt ungeahnten Ausmasses für den Viertligisten und seinen 32-jährigen Thuner, welcher vor wenigen Wochen um die Fortsetzung seiner Profikarriere bangen musste.