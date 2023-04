Thomas Winkler ist Angus McSix – Ein Thuner Notar startet durch Thomas Winkler führt offiziell ein Doppelleben. Tagsüber ist er Notar, abends und am Wochenende wird er zum Powermetal-Sänger. Aktuell startet er gerade mit seiner neuen Band durch. Barbara Donski

Thomas Winkler (vorne) verkörpert Angus McSix in der gleichnamigen Band, die vor ihrem ersten und einzigen Schweizer Konzert der aktuellen Tour steht. Höhepunkt wird allerdings ein Auftritt am Wacken-Open-Air sein. Auf der Hauptbühne. Foto: PD/Marko Ristic

Ja, es gab ihn, diesen Schlüsselmoment in Thomas Winklers Leben. «Ich besuchte die 9. Klasse in Zollikofen», erzählt der heute 37-Jährige. «Und weil ich damals im Musikunterricht nicht wirklich mitmachte, meinte der Lehrer eines Tages: Tom, sing uns doch mal was vor.» So habe er «Let It Be» von den Beatles angestimmt. Und gemerkt, dass es plötzlich still wurde im Raum. «Alle hörten zu. Und als der letzte Ton verklungen war, klatschte erst der Lehrer. Und dann die ganze Klasse.»