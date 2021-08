Ausstellung in Grafenried – Ein Theologe sitzt, «wo Gott hockt» Wer oder was ist Gott? In der Kirche Grafenried laden leere Stühle zum Nachdenken ein. Theologieprofessor David Plüss hat dies getan. Stephan Künzi

Wo sitzt Gott? Theologieprofessor David Plüss denkt in der Kirche Grafenried darüber nach, wer und was Gott ist. Foto: Beat Mathys

David Plüss, sitzen Sie bei Gott?

Eigentlich könnte die Frage noch kecker lauten. Immerhin heisst die Ausstellung in der Kirche Grafenried «Wo Gott hockt». Stühle aller Art laden hier zum Verweilen ein, zur Auswahl stehen neben vielen anderen ein gediegener schwarzer Bürostuhl, ein purpurroter Schaukelstuhl, ein knallgrünes Bänkli oder ein leuchtend roter Sessel in Form einer offenen Hand. Auf ihm nimmt David Plüss Platz – deshalb: Sind Sie am Ende sogar Gott selber?

Einverstanden, solche Gedanken provozieren den Vorwurf der Gotteslästerung. Auch wenn sie sich aus dem Titel der Ausstellung ableiten lassen, und auf diesen Zwiespalt weist David Plüss hin. Über das Thema «Wo Gott hockt» nachzudenken und sich gleich selber auf den Stuhl zu setzen, sei ziemlich gewagt. Wobei, und damit relativiert er den Gedanken wieder: «Die Kirchgemeinde schafft es so, mit einfachsten Mitteln auf fantasievolle Art eine Diskussion über Gottesbilder in Gang zu bringen. Sie braucht dazu lediglich ein paar leere Stühle.»