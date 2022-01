Event auf dem Hasliberg – Ein Testlauf für die Special-Olympics Die Hauptprobe ist geglückt: Trotz Neuschnee und schlechter Sicht bestritten 48 Rennfahrerinnen und Rennfahrer erfolgreich einen Special-Olympics-Riesenslalom. Anne-Marie Günter

Das Podium mit vielen Sunneschyn-Sportlerinnen und Sportlern (v.l.n.r.): Annalena Egger, Karin Gertsch, Marcel Schilling aus Zermatt, Raffaela Lobsiger und Roland Schläpfer und die Special-Olympic-Switzerland-Botschafter Matthias Glarner, Werner Günthor und Marc Trauffer im Vordergrund. Foto: Anne-Marie Günter

Der Goodwill der Region für die National Winter Games der Special Olympics im März 2024 ist gross. Am Sonntag fand ein Testevent mit einem Riesenslalom statt. Anwesend war eine stattliche Anzahl von «Fackelträgern». Persönlichkeiten aus der Region engagieren sich materiell und ideell für den geplanten Grossevent für die Wintersportlerinnen und -sportler mit einer geistigen Beeinträchtigung.

«Ich habe jedes Törli erwischt und umfahren.» Vinzenz Grünig vom Sportteam der Stiftung Sunneschyn

Ein Teil dieser «Fackelträger» betätigten sich spontan als «Rutscher», denn zwischen den beiden Läufen am Morgen und dem Schlusslauf am Nachmittag fiel Neuschnee auf die Piste, die von Hääggen nach Mägisalp führte. «Ich habe jedes Törli erwischt und umfahren», freute sich beim Mittagessen Vinzenz Grünig, der zur «Heimmannschaft», dem Sportteam der Stiftung Sunneschyn, gehört. Mit zwölf Athleten war es die grösste Delegation am Rennen.