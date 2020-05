Corona-Pause (40) – Ein Test, kein Fest Dies ist die vierzigste Corona-Pause. Und sie könnte die letzte Folge dieser Serie sein. Könnte, weil nein! Martin Burkhalter

Gemach. Es ist nicht ganz fair, schon von Post-Corona-Zeiten zu sprechen, wenn andere noch tief im Lockdown sitzen. Rapahel Moser

Heute ist der lang ersehnte 11. Mai. Der erste Schritt zurück in die Normalität, wie viele es nennen. Freude herrscht über diese wiedererlangte Freiheit. Euphorie gar. Man freut sich darauf, wieder shoppen, wieder ein Bier oder einen Wein trinken zu gehen, oder sich gar in ein Restaurant zu setzen und den lukullischen Freuden zu frönen. Einige sprechen schon von Entwarnung und laden zu Grillfesten ein. Und überall poppen sie auf, die verlockenden Werbungen: «Wir sind ab 11. Mai wieder für Sie da!»

So nachvollziehbar das alles ist, so heikel sind gewisse Haltungen und Gefühlsregungen, die sich damit in uns allen breitmachen: Ungerührtheit, Sorglosigkeit, Arglosigkeit. Ein Hang zu anarchischem Laissez-faire.

Denn noch ist längst nicht alles wieder gut. Die Schutzkonzepte verunmöglichen normale Umsätze. Und gerade im Kulturbereich läuft vorläufig noch gar nichts. Künstlerinnen und Künstler dürfen auch weiterhin nicht auftreten. Konzertlokale und Theater, kleine wie grosse, bleiben geschlossen. Festivals sind abgesagt. Kurz: Sehr viele Menschen sind weiterhin in einer sehr prekären Situation – mit wenig Aussicht auf baldige Besserung.

Deshalb ist es zumindest voreilig, um nicht zu sagen unfair, von einem Feiertag, von Post-Corona-Zeiten und dem Ende der Krise zu sprechen. Eine Umfrage dieser Zeitung bei 10’000 Leserinnen und Lesern hat gezeigt, dass die Menschen zwei Dinge am meisten vermissen: Freunde und Verwandte zu treffen (81 Prozent) und Kulturveranstaltungen (50 Prozent). Zwei Dinge also, die so schnell nicht wiederkommen oder uns auch sehr schnell wieder genommen werden können, wenn sich das Virus wieder ausbreiten sollte.

Eigentlich überall sprechen die Experten von einem Übergang, von einem Versuch. Auf eine Erstarrung folgt meist ein Drang zur Überkompensation – und der ist gefährlich. Die jetzigen Lockerungen sind eben kein Fest, sie sind ein Test.

Deshalb ist es immer noch besser, wenn irgendwie möglich zu Hause zu bleiben – und sich vielleicht eine Corona-Pause zu gönnen. Zum Beispiel, indem man solche Videos produziert, wie das eine gute Freundin von mir getan hat. Alles, was man dazu braucht, ist ein Smartphone, eine App wie «Stop-Motion», verschiedenfarbige Wolle und ganz viel Zeit: