Verrücktes Rennen in Wengen – Ein Tauchgang der etwas anderen Art Ab ins kühle Nass: Am Samstag fand zum 24. Mal das traditionelle Poolrace im Skischulgelände und der Figelerbar in Wengen statt. Urs Hofer

Gleich wird es nass und kalt: Das Gefährt der Skischule Wengen im Anflug aufs Wasser. Foto: Urs Hofer

«Tauchen oder das rettende Ufer erreichen?» Das ist die grosse Frage aller Teilnehmenden, wenn sie am Poolrace mit Skis und Snowboards übers Wasser gleiten. In mehreren Durchgängen werden die jeweiligen Kategoriensieger erkoren. Ziel ist es, den 30 Meter langen Pool zu überqueren – und nach der jeweiligen Verkürzung des Anlaufs im Finallauf am weitesten zu kommen.