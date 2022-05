Kreismusiktag in Gstaad – Ein Tag im Zeichen der Blasmusik Die Blasmusikvereine des Simmentals und des Saanenlands durften am Gstaader Kreismusiktag endlich wieder marschieren – vor vielen Schaulustigen. Murielle Buchs

Um 18 Uhr paradierten die Musikvereine entlang der Gstaader Promenade in Richtung Besammlungspunkt Eisbahn, wo die Gesamtchoraufführung stattfand. Foto: Murielle Buchs

«Noch nie hat die Vorbereitung für einen Kreismusiktag so lange gedauert», gab Louis Lanz zu bedenken. Der OK-Präsident der Gstaader Musikgesellschaft (MG) zeigte sich froh und erleichtert, am Samstag rund 400 Musikerinnen und Musiker sowie zahlreiche Gäste anlässlich des Gstaader Kreismusiktags begrüssen zu dürfen. «Es ist super, wie alles gelaufen ist», bilanzierte er am Ende des Festtags.

Schaulustige am Strassenrand