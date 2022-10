Unternehmen in Thun – Ein «Tag des Gründens» für Neugierige Tipps vom Anwalt, von der Finanzspezialistin, von Marketingcracks: Am 10. November findet im Kino Rex erneut der «Tag des Gründens» statt. pd/sft

Die zweite Ausgabe findet am 10. November statt: Bald findet der «Tag des Gründens» zum zweiten Mal statt (im Bild die erste Ausgabe im Jahr 2021). Foto: PD

Nach der erfolgreichen Lancierung des «Tag des Gründens» vor einem Jahr führt der Wirtschaftsraum Thun (WRT) den Anlass in diesem Jahr erneut durch – und zwar im Kino Rex in Thun. In Kooperation mit dem Institut für Jungunternehmen (IFJ) werden tagsüber gemäss Medienmitteilung mehrere Webinare zu unterschiedlichen Gründerthemen angeboten. Fachexpertinnen und -experten vermitteln Know-how rund um die Geschäftsgründung. Am Abend treffen sich Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer.