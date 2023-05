1. Mai-Kundgebung in Basel – Polizei bringt den Wasserwerfer zur eingekesselten Demonstration Die Demonstration fand bereits nach wenigen hundert Metern ein vorläufiges Ende. Die Spitze des Umzugs ist seit etwa 10:35 Uhr gekesselt, mehrere Personen wurde verletzt. Oliver Sterchi Katrin Hauser Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Die Polizei hat den Wasserwerfer vorfahren lassen. Foto: Katrin Hauser

Es ist wieder so weit: Der Tag der Arbeit steht an. Gewerkschaften, Parteien und weitere Organisationen aus dem politisch linken Spektrum Basels besammeln sich ab 10 Uhr im De-Wette-Park, um gemeinsam die 1. Mai-Kundgebung zu bestreiten.

Dabei ist es eben jenes «gemeinsam», das im Vorfeld des 1. Mai für eine Kontroverse gesorgt hatte. Die BaZ machte Anfang April publik, dass die SP Basel-Stadt sowie die Gewerkschaften einen Demo-Codex verabschiedet hatten, um den Schwarzen Block von der Kundgebung fernzuhalten. Protestierende, die Scheiben einschlagen und Gewalt anwenden, seien nicht willkommen, hiess es.

Der Codex war eine Reaktion auf den letztjährigen 1. Mai, als es zu Ausschreitungen kam, bei denen auch der BaZ-Fotograf von Demonstranten tätlich angegriffen wurde.

Besagter Codex ist allerdings bereits wieder Makulatur. Ein Sprecher des 1. Mai-Komitees behauptete letzte Woche, dass dieser Aktionskonsens so gar nie verabschiedet worden war. Die SP sei damit alleine vorgeprescht. Die Partei bestreitet dies. Die Angelegenheit hatte innerhalb der Linken für einigen Zoff gesorgt.

Nun sollen also alle Gruppierungen zusammen marschieren. Um 10:30 Uhr geht es los mit dem Demo-Umzug. Ab 12 Uhr findet ein Fest auf dem Kasernenareal statt, mit Reden und Konzerten.

20 Personen sollen abgeführt worden sein

In der Basler Innenstadt ist die Polizei zurzeit mit einem grösseren Aufgebot vor Ort. Auch ein Wasserwerfer steht bereit. Dies ist für Demonstrationen in Basel – insbesondere für bewilligte – ein Novum, zumindest in den letzten Jahren. Basel-Stadt besitzt keine eigenen Wasserwerfer, sondern leiht diese von anderen Kantonen aus. Bei Fussballspielen sind sie regelmässig Teil des Polizeiaufgebots.

Der Wasserwerfer steht bereit. Foto: Dominik Plüss

Es sollen vor Beginn der Demonstration bereits 20 Personen durch die Polizei abgeführt worden sein, sagt ein Demosprecher. Die Polizei setze auf Eskalation.

Polizeisprecher Adrian Plachesi bestätigt Personenkontrollen, betreffend Personen, die in Gewahrsam genommen wurden, werde man später informieren.

Im Einsatz ist auch ein Helikopter, der die Demonstration begleitet.

Die Demonstration ist planmässig um 10:30 Uhr beim De-Wette-Park losgelaufen. Die Demonstration soll via Bankverein – Barfüsserplatz – Marktplatz – Mittlere Brücke zum Kleinbasler Kasernenareal ziehen.

Die Spitze des Umzugs bildet, wie auch in den vergangenen Jahren, der sogenannte Schwarze Block. Dabei handelt es sich um Linksautonome, ein grosser Teil von ihnen ist vermummt.

Sie laufen ganz vorne. Foto: Dominik Plüss

Entlang der Demonstrationsroute riegelt die Polizei Seitenstrassen ab.

Das Polizeiaufgebot beim Klosterberg. Foto: Katrin Hauser

Bei der Elisabethenkirche sperrt die Polizei plötzlich die Strasse mit Sonderfahrzeugen ab. «1. Mai – Strasse frei», skandieren die Demoteilnehmenden.

Die Polizei kündet wenige Minuten später an, dass nun Personenkontrollen durchgeführt würden. Und sie warnt, nötigenfalls auch «Mittel», also beispielsweise Gummischrot, einzusetzen.

Die Demonstrantinnen und Demonstranten sind aufgrund der Absperrung nicht sonderlich erfreut, bisher ist die Stimmung angespannt, aber friedlich.

Die Sperrzone rund um den Einsatz. Foto: Oliver Sterchi

Die Polizei vergrössert die Sperrzone rund um die eingekesselten Demonstrierenden. Von ausserhalb ist nicht mehr erkennbar, was passiert. Eine berichtende BaZ-Journalistin befindet sich im eingekesselten Bereich mit 150 bis 200 Personen. Es handelt sich dabei einerseits um teilweise vermummte Personen, aber auch ältere Demonstrierende.

Die Sonderfahrzeuge bei der Anfahrt. Foto: Oliver Sterchi

Bisher hat die Polizei noch nicht mit der Kontrolle der eingekesselten Personen begonnen, einzelne Demonstrierende diskutieren mit den Beamten.

Im Bereich Bankverein und Steinenberg ist hingegen keine Polizei zu sehen. Der Privatverkehr ist entsprechend in diesem Bereich bisher nicht beeinträchtigt, Trams fahren aber nicht. Der Polizeihelikopter ist nach wie vor im Einsatz.

Nun erklärt die Kantonspolizei die Situation. Man habe die Gruppierungen an der Demonstrationsspitze gestoppt, weil Personen vermummt und mit «Schutzmaterial» ausgerüstet seien. Der Kessel wird wohl durch die Polizei nicht so rasch aufgelöst, sie bietet «friedlichen Demonstrierenden an, eine alternative Route zu wählen.»

Die Stimmung im Kessel wird langsam angespannter. Die Polizei setzt vereinzelt Reizstoff gegen die Demonstrierenden direkt vor ihr ein. Ebenfalls vereinzelt fliegen ihr Gegenstände entgegen.

Vertreterinnen des Gewerkschaftsbundes versuchen, zu vermitteln und eine Eskalation zu verhindern. Ihre Worte stossen, wohl insbesondere auch aufgrund der diesjährigen Diskussionen, ob der schwarze Block an der Demonstration willkommen ist oder nicht, nicht auf Begeisterung.

Anwesende Journalisten berichten, dass die Polizei im Umgang mit Medienschaffenden nicht gerade zimperlich sei. Eine Kollegin sei mit grosser Wucht von einem Polizisten weggestossen worden, als es darum ging, die Sperrzone zu vergrössern.

Die verletzte Frau vor der Polizeiabperrung. Foto: Katrin Hauser

Eine Demonstrantin wurde offenbar durch den Einsatz von Reizgas verletzt, sie liegt am Boden, die Sanität ist eingetroffen. Der Demonstrationsteil, der nicht eingekesselt ist, sich aber auch noch bei der Elisabethenkirche befindet, hat Wasser organisiert, damit sich Betroffene das Gesicht nach dem Einsatz von Reizgas waschen können. Die Flaschen werden über die Polizeikette hinweg in den Kessel geworfen.

Nino Russano, Präsident der Juso Basel-Stadt befindet sich im hinteren Teil der Demonstration, der sich eigentlich frei bewegen könnte. Trotzdem bleiben viele der Demonstrationsteilnehmenden da, um ihre Solidarität auszudrücken und zu beobachten, was weiter passiert. Russano sagt: «Wenn es sein muss, bleibe ich fünf Stunden hier.»

Es handle sich beim Einkesseln der Demospitze um eine völlig übertriebene Machtdemonstration. Es sei unsäglich, dass die Polizei die bewilligte Route abriegle, so Russano, zumal es zuvor auch nicht zu Zwischenfällen gekommen sei.

Polizei setzt Gummischrot und Reizgas ein

Seit mehr als einer Stunde steht die Demospitze durch die Polizei eingekesselt da. Von den angekündigten Personenkontrollen ist bisher nichts zu sehen. Einzelne Demonstrierende tanzen.

Basta-Grossrat und Gewerschaftssekretär des VPODs Nicola Goepfert bezeichnet den Polizeieinsatz als «völlig unverhältnismässig» eine friedliche Demonstration zu kesseln, es gehe hier um Grundrechte, die gefährdet seien. Deswegen bewege sich der eigentlich freie hintere Teil der Demonstration auch nicht weg. Das Gespräch wird durch einen Gummischroteinsatz unterbrochen, auch Reizgas setzt die Polizei wieder ein.

Der Kessel wird durch die Polizei kleiner gemacht, unter Einsatz von Reizgas wird die Demonstrationsspitze weiter vom Rest der Demonstration weggedrängt.

Offenbar wurde mindestens eine weitere demonstrierende Person durch Reizgas verletzt. Verletzt wurde auch ein Polizist.

Nun ist der Wasserwerfer vorgefahren. Die SP hat derweil ihre anwesenden Grossratsmitglieder zusammengetrommelt. Man versucht, telefonisch mit dem Einsatzleiter der Polizei zu verhandeln.

Toya Krummenacher telefoniert mit dem Einsatzleiter. Foto: Oliver Sterchi

