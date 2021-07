Berner startet international durch – Ein Tänzer aus Toffen tanzt für Ed Sheeran Nadir Josi hat es in das Musikvideo des englischen Sängers geschafft. Das ist der Durchbruch in seiner Karriere. Martin Burkhalter

Natürlich durfte auch ein Selfie mit dem grossen Künstler nicht fehlen. Nadir Josi im Kostüm mit Ed Sheeran. Foto: zvg

Nach genau 30 Minuten muss Nadir Josi das Zoom-Meeting abbrechen. Während im Hintergrund noch das Innere einer Lagerhalle zu sehen ist, flüstert er in die Handykamera: «Sorry, ich muss los. Die Probe beginnt», und dann ist der Bildschirm schwarz.

Die Lagerhalle befindet sich auf einem riesigen Gelände irgendwo in der sogenannten Zone 6 von London, am nordwestlichen Stadtrand. Hier laufen gerade die Dreharbeiten für eine grosse Filmproduktion, in der Nadir Josi mitspielt. Worum es sich bei dem Film handelt, darf er nicht erzählen. Es ist alles sehr geheim.