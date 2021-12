Elternfrage zu digitaler Mediennutzung – Ein Tablet zu Weihnachten? Eine Mutter findet es traurig, ihr Kind mit einem Tablet ruhig zu stellen. Der Vater erachtet eine frühe Mediennutzung hingegen als wichtig. Unser Medienexperte ordnet ein. Beat Richert

Muss das sein? Gerade Kleinkinder sollten ihre Sinne voll entwickeln und trainieren, findet der Medienexperte. Illustration: Benjamin Hermann

Wo ich hinschaue, im Tram, im Bus, im Restaurant – überall begegnen mir Kinder, die am Tablet kleben. Die meisten von ihnen können knapp sprechen. Mich stimmt das traurig, denn ich halte nicht viel davon, ein Kind mit einem Gerät ruhig zu stellen. Nun findet aber mein Mann, dass ich ganz schön veraltete Ansichten vertrete, und möchte unserem Fünfjährigen ein Tablet zu Weihnachten schenken. Durch die frühe Mediennutzung würde unser Sohn kognitive und motorische Fähigkeiten erlernen, die ihm in Zukunft nützlich sein würden, so seine Ansicht. Wie seht ihr das? Leserfrage von Denise (39) aus Zug.