Die Letzten ihrer Art: Geschäfte für Raucherwaren – Ein Tabakladen ohne Zigaretten? «Durchaus möglich!» So ein Tabakwarengeschäft ist ein zeitloser Ort. Nostalgie pur und doch am Puls der Zeit. Verrückt ist: Das Geschäft läuft besser denn je. Martin Burkhalter

Rushhour im Tabakladen: Das ist hier immer so, wenn es auf den Feierabend zugeht. Foto: Raphael Moser

Um 17 Uhr ist vor und im Tabakladen Cigarren Flury die Hölle los. Die Leute stehen Schlange bis unter die Laube. Das ist immer so, wenn es auf den Feierabend zugeht. An sechs Tagen in der Woche. Ein ständiges Kommen und Gehen. Menschen aller Altersklassen, Schichten und Herkünfte geben sich um diese Zeit die alte Klinke in die Hand.