Aarepaddler am Ziel – «Ein Supererlebnis» und 20’000 Franken Viel Gegenwind auf dem Thuner- und Bielersee: Mit einem Tag Verspätung erreichten Michael Feuz und Marc Biedermann die Aaremündung in Koblenz. Beat Jordi

Geschafft: Michael Feuz (l.) und Marc Biedermann entsteigen den Stand-up-Paddelbooten am Zusammenfluss von Aare und Rhein bei Koblenz. Foto: PD / Ursula Feuz

«Ein sensationelles Erlebnis», sagten die Oberländer Michael Feuz und Marc Biedermann unisono bei ihrer Ankunft am Samstag in Koblenz. Ihre achttägige Stand-up-Paddeltour auf der Aare vom Haslital bis nach Koblenz hat 260 Kilometer durch die Natur geführt, und die vielen spontanen positiven Kontakte mit Leuten auf und am Wasser seien «ein Supererlebnis» gewesen.