Dankeschön – Ein Sturz und viele Helfende Leserin Alice Supersaxo konnte bei einem Unfall vor der Migros auf die Menschen vor Ort zählen. Nun möchte sie sich bedanken.

Vor der Migros-Filiale in Hilterfingen kam es zum Unfall. Foto: Getty Images

Am letzten Samstag, 5. September, stürzte ich vor der Migros in Hilterfingen und lag blutend am Boden. Es ist mir ein Bedürfnis, mich bei allen Helfenden herzlich zu bedanken. Frau Bürgi, dem netten Herrn, der Hochdeutsch sprach, den Angestellten der Migros, besonders dem jungen Mann, der den Krankenwagen bestellte. Die beiden Sanitäter bemühten sich ebenfalls sehr um mich. Allen ein grosses Dankeschön.

Alice Supersaxo, Sigriswil