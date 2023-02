Eis-Fest in Guttannen – Ein Stupa ganz aus gefrorenem Wasser «Streichmusik & Eisfaszination» hiess das Motto eines informativen Anlasses in Guttannen.

Der Eis-Stupa von Guttannen symbolisiert den grossen Wert von Wasser. Foto: PD/grimselfoto

Zum vierten Mal entsteht in den Wintermonaten in Guttannen ein Eis-Stupa. Zum Verständnis: Ein Stupa ist gemäss Wikipedia ein runder, massiver buddhistischer Sakralbau, der als Symbol für den heiligen Weltenberg Meru, dem Sitz der Götter, dient. In Guttannen wird für den Bau aus einer Leitung Wasser ohne Energieaufwand (nur mit artesischem Druck) in die Luft gespritzt, das dann am Boden gefriert und sich zu einer immer grösseren natürlichen «Eisskulptur» auftürmt.

Initiant der Aktion ist der Verein «Guttannen bewegt». Nun folgten gegen 60 Einheimische und Gäste seiner Einladung zu einem abwechslungsreichen Abend rund um den Eis-Stupa in Guttannen unter dem Motto «Streichmusik & Eisfaszination» mit Unterhaltung und Informationen zum Thema Eis und Schnee.

Gletscher und Wasser retten

Nach der musikalischen Begrüssung durch die Swiss Ice Fiddlers direkt beim schon 6 Meter hohen Eis-Stupa folgten die Besucher im Restaurant Bären den Ausführungen von Glaziologe Felix Keller und Martin Hölzle. Keller begleitet das ehrgeizige Projekt, den Mortaratschgletscher vor dem Verschwinden zu retten oder zumindest den Rückgang zu verzögern. Nebenbei ist er ein

passionierter Geigenspieler bei den Swiss Ice Fiddlers. Seine Idee ist, aus neu entstandenen

Schmelzwasserseen ohne jegliche elektrische Energie Schnee zu produzieren, um das Gletschereis zu

schützen.

Martin Hölzle ist Leiter des Forschungsprojekts Eis-Stupa der Uni Fribourg, das dem Zweck der Wasserspeicherung in trockenen Gegenden weltweit dienen soll. Der aus der indischen Region Ladakh stammende Suryanarayanan Balasubramanian hat das Forschungsprojekt Eis-Stupa in Guttannen während dreier Jahre umgesetzt und ausgewertet. Das Ziel der Studien ist es, das in Form von Eis gespeicherte Wasser der niederschlagsreichen Jahreszeit in den trockenen Monaten für die Bewässerung im Tal nutzen zu können.

