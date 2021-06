Restaurant Rama Thai – Ein Stück Thailand mitten in Thun Nitaya und Markus Karlen führen seit 2012 das Restaurant Rama Thai. Vor kurzem konnten sie in ein grösseres Lokal umziehen. Janine Zürcher

Nitaya und Markus Karlen führen das Restaurant Rama Thai. Im April 2021 sind sie ins ehemalige Rössli am Berntor umgezogen. Foto: Janine Zürcher

Thai-Food in Thun? Gibt es seit 2012 im Restaurant Rama Thai, bei Nitaya und Markus Karlen. Während Jahren bediente das Ehepaar mit seinem Team die Gäste an der Unteren Hauptgasse 24. Im April sind sie ein paar Häuser weitergezogen: in die Nummer 32, das frühere Rössli am Berntor.

Ein Umzug mitten in der Corona-Pandemie, während andere Gastrobetriebe ihre Türen für immer schliessen? «Dafür ist unsere Vermieterin Frau Balmer verantwortlich», sagt Karlen mit einem Schmunzeln. Als das Rama Thai während der Pandemie die Anzahl Sitzplätze einschränken musste, konnten im früheren Lokal gerade noch 10 Personen sitzen. «Frau Balmer meinte, das sei zu wenig für ein rentables Geschäft. Als das Rössli frei wurde, veranlasste sie, die beide Gebäude besitzt, dass wir dorthin umziehen.»