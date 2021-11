Traditioneller Aeschi-Märit – Ein Stück Normalität im Kleinformat Ein Stück Normalität für Jung und Alt: Der traditionelle Dorfmärit konnte am 2. November wieder durchgeführt werden. Wenn auch in reduzierter Form. Murielle Buchs

Am Dienstag konnten sich Jung und Alt am traditionellen Dorfmärit in Aeschi wieder versammeln zum gemütlichen Austauschen. Foto: Murielle Buchs

Noch fielen am Morgen ein paar Regentropfen vom Himmel. Nebelschwaden umhüllten die frisch verschneite Niesenspitze. Trotzdem versammelte sich schon bald eine bunte Menge im Dorfkern von Aeschi. Sie alle kamen am Aeschi-Märit zum «Plöiderle, Brichte u chli Gänggele» zusammen. «Ömu d Bärge si geng no für alli da», spielte ein Marktbesucher auf die geltenden Corona-Massnahmen an.

60 statt 100 Stände

Denn auch am Aeschi-Märit galten Einschränkungen. Normalerweise bietet dieser Platz für 100 Stände. Von Gebäck zu Schuhen, Kleidung, Käse oder Duftölen wird querbeet so einiges feilgeboten. «Aufgrund der aktuellen Vorgaben mussten wir aber leider um 40 Stände reduzieren. Es fiel uns schwer, so viele Marktfahrende zu enttäuschen», bedauerte Gemeindeschreiber Lukas Berger. «Man spürt, dass die Leute gerne an den Märit kommen und das Zusammensein geniessen.»