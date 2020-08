Natur in Uetendorf – Ein Stück Geschichte ausgegraben Die Campagne Eichberg ist um ein Schmuckstück reicher: Ein 200 Jahre alter Waldteich wurde freigelegt und konserviert – doch Wasser plätschert darin nicht mehr. Godi Huber

Wo einst das Wasser im Waldteich Eichberg plätscherte, spriesst nun Rasen. Von links: Peter Wyss (ehem. Bewohner), Christoph Naegeli (Stiftungspräsident), Fabian Schwarz (Denkmalpflege), Hans Ruedi Schmutz (Gartenbau). Foto: Godi Huber

Idyllisch und romantisch muss es vor 200 Jahren auf der Anhöhe Eichberg in Uetendorf gewesen sein. Der Ausblick ins Aaretal, ins Berner Oberland und auf das Städtchen Thun war schon damals entzückend. Und wer vom Herrenhaus der Campagne durch die ausgedehnten Garten- und Parkanlagen lustwandelte, gelangte in ein Wäldchen und von dort auf Schlängelpfaden an einen künstlich angelegten ovalen Teich von erheblicher Dimension.