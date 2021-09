Colson Whiteheads neuer Roman – Ein «Strassennigger» kämpft sich nach oben Der wunderbare Gaunerroman «Harlem Shuffle» bringt das schwarze New York zum Tanzen. Im Oktober liest der amerikanische Pulitzerpreisträger in Zürich. Martin Ebel

Im Juli 1964 ereigneten sich die Aufstände in Harlem, nachdem ein 15-jähriger Afroamerikaner erschossen worden war. Während einer Woche kam es zu Vandalismus und Plünderungen. Foto: AFP

Google Maps ist fantastisch. Mit ein paar Klicks ist man in Harlem, kann sich an die 125. Street heranzoomen, wo Ray Carney seinen Möbelladen hat, kann herüberschwenken nach Riverside, der feinen Wohnsiedlung am Hudson, in die er gern ziehen würde, oder zum Mount Morris Park, wo Berufskiller ihre Opfer gern abladen. Aber der heisst inzwischen Marcus Garvey Park, nach einem schwarzen Verleger und Aktivisten, und Leichen liegen dort schon längst nicht mehr herum.

Denn wir befinden uns in den späten 1950er-, frühen 60er-Jahren, und dorthin kann uns kein Google Maps teleportieren. Das kann nur die Literatur. Colson Whitehead kann das, dieser US-amerikanische Ausnahmeschriftsteller, der für seine beiden letzten Romane jeweils den Pulitzerpreis bekommen hat, für sein Sklaverei-Epos «Underground Railroad» und die «Nickel Boys» über eine grausame Besserungsanstalt in den Südstaaten.