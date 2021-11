Comparis-Vergleich – Ein Strafbefehl kostet im Aargau zehnmal mehr als in Neuenburg Nebst einer Busse müssen Temposünder auch mit einer Strafbefehlsgebühr rechnen. Je nach Kanton beträgt diese zwischen 50 und 500 Franken.

Gleiche Busse, unterschiedliche Gebühren: Eine Ordnungsbusse. (Archivbild) 20min/News-Scout

Der Onlinevergleichsdienst Comparis hat die Strafbefehlsgebühren schweizweit verglichen. Es wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung untersucht. Wer innerorts bei maximal 50 km/h 20 km/h zu schnell fährt muss je nach Kanton 400 bis 450 Franken Busse zahlen – sofern es sich um einen Ersttäter handelt und keine komplexen Umstände vorliegen. Laut Comparis liegt die Höhe der Busse also in allen Kantonen nahe beieinander. Bei den Gebühren sieht das aber ganz anders aus.

Am Günstigsten ist die Gebühr im Kanton Neuenburg, der gerade einmal 50 Franken erhebt. Am meisten muss der Temposünder im Kanton Aargau an Gebühren zahlen: 500 Franken. Hier ist diese sogar höher als die Busse selbst. Der Kommunikationsdienst des Aargauer Departements Volkswirtschaft und Inneres rechtfertigt diese auf Anfrage von Comparis mit dem Kostendeckungsprinzip. Auch im Kanton Schaffhausen liegt die Gebühr höher als die Busse selbst.

«Kantone wie Königreiche»

Die tiefsten Strafbefehlsgebühren werden in Neuenburg (50 Franken), Lausanne (60 Franken) und Sitten (67 Franken) erhoben. Die höchsten in Aarau (500 Franken), Schaffhausen (450 Franken) und Zürich (430 Franken). 300 Franken und mehr betragen die Gebühren zudem auch in Luzern (370 Franken), Appenzell (350 Franken), Chur (340 Franken) und Glarus (300 Franken), wie Comparis weiter schreibt.

«Bei den Bussen gleichen sich die Kantone untereinander ab. Doch bei den Gebühren führen sie sich wie Königreiche auf», stellt Comparis-Gebührenexperte Leo Hug fest. «Ich verstehe nicht, wie für das gleiche Vergehen gegen das gleiche Gesetz bei einer praktisch gleich hohen Busse an einem Kantonshauptort zehnmal höhere Strafbefehlsgebühren erhoben werden können. Anstelle interkantonaler Koordination herrscht Willkür», so Hug.

