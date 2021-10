Familienkonzert in Interlaken – Ein stolzer Güggel aus alten Zeiten Im Rahmen des Vesperkonzertes machte das junge Publikum mit Figuren und Instrumenten aktiv mit. Ein Güggel war der Hauptdarsteller. Orith Tempelman

Es musizierten und erzählten (v.l.) Nadja Carmichel (Hahn/Traverso und musikalische Leitung), Susanne Flück (Huhn/Erzählerin, Konzept und Regie), Daniele Caminiti (König/Theorbe), Maria Ferré (Bäuerin/Barockgitarre) und Christian Rombach (Bote des Königs / Perkussion). Foto: Orith Tempelman

Die Reise beginnt in einem kleinen Dorf irgendwo in Spanien, wo ein machohafter Güggel – dargestellt von Nadja Carmichel, Traverso – sich nicht mehr mit seiner traditionellen Rolle als lokaler Morgenwecker zufriedengeben will.

Da vernimmt er – ob im Radio, TV oder in der Presse, sei dahingestellt –, dass der König einen neuen Minister sucht. Genau der richtige Posten für ihn, meint der Güggel mit seinem übergrossen Ego.

Der Treulose sagt seinem Bauernhof und der Bäuerin – Maria Ferré, Barockgitarre – Ade und marschiert schnurstracks Richtung Königshof in Madrid mit seiner Frau, dem Huhn – Susanne Flück, die die Geschichte erzählt –, im Schlepptau.

Von Matten nach Madrid

Da dem Publikum aber nicht zugemutet werden kann, den Fussmarsch mitzumachen, beginnt die Reise mit einem Direktflug vom Kirchgemeindehaus Matten nach Madrid, aktiv mitgestaltet durch die Kinder. Aber was passiert mit dem Güggel zu Fuss?

Nach dem Flug erzählte Reiseleiterin Susanne Flück, welche Strapazen der Güggel und seine Frau unterwegs erleiden mussten. Bei den kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern besonders beliebt waren die starken Gewitter von «Donnergott» und Perkussionist Christian Rombach, den sie mit ihren Regeninstrumenten unterstützen durften. Vermutlich sehr froh waren die Kinder, dass sie dem Güggel nicht in die Stierkampfarena folgen mussten, denn der wildeste Muni von ganz Spanien machte mit dem grössenwahnsinnigen Güggel kurzen Prozess, nahm ihn auf die Hörner und schleuderte ihn an die Wand.

Autsch – aus der Traum? Mitnichten. Eine Wolke aus roten Schmetterlingen scheuchte den Muni über die Arena, bis er erschöpft zu Boden sank. Klar, dass der Güggel sich als grosser Sieger wähnte und dies später auch dem erstaunten König – Daniele Caminiti, Theorbe – grossspurig erzählte.

Musste sich erst beweisen

Doch für den Posten des Ministers musste er noch beweisen, dass es ihm problemlos gelingen würde, ohne jegliche Hilfe die gesamte Bevölkerung jeweils morgens zu wecken. Doch, o Schreck, im entscheidenden Moment versagte ihm die Stimme, und so wurde er mit Schimpf und Schande aus Madrid gejagt, nachdem die Leute erst nach drei Tagen wieder erwacht waren. Nach erneuten Strapazen erreichte er endlich sein Heimatdorf, wo er fortan wieder die lokale Bevölkerung wecken durfte.

So ging ein spannend erzähltes Märchen mit vielen musikalischen Intermezzi aus alten Zeiten zu Ende.

Fehler gefunden?Jetzt melden.