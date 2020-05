Kopf der Woche – Ein Stern geht auf David Oesch gewinnt am renommierten Tribeca Film Festival den Student Visionary Award. Wir küren ihn dafür zu unserem Kopf der Woche. Nik Sarbach

Der Thuner David Oesch hat mit seinem Kurzfilm «Cru» am renommierten Tribeca Film Festival den Student Visionary Award gewonnen. Foto: PD

Mit dem Kurzfilm «Cru» hat der Thuner Filmemacher David Oesch (28) sein Studium an der Hochschule der Künste in Zürich abgeschlossen – und damit nun prompt den Student Visionary Award an einem der renommiertesten Filmfestivals der Welt eingeheimst.