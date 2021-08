Schotterabbau in Därligen – Ein Steinbruch unter Tag ist mehr als eine Idee Grosse Steinbrüche sind klaffende Wunden in der Landschaft. Was, wenn man sie in den Berg verlegt? Im Därliggrat könnte schon bald Hartschotter abgebaut werden. Hans Peter Roth

Ungefähr im Bereich der Förderbandanlage im Steinbruch beim Kreisel in der Lütscheren käme der Eingang zu den Abbaustollen im Därliggrat zu liegen. Foto: Hans Peter Roth

Dichtestress. Platzmangel. In der dicht besiedelten Schweiz allgegenwärtige Stichworte. Wenig verwunderlich daher, dass wuchtiger Widerstand aufkam, als 2014 ein riesiges Steinbruch-Projekt am Rugen, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Unspunnenwiese, vorgestellt wurde.

Hinter diesen Felsen am Därliggrat verbirgt sich der begehrte Kieselkalkstein zum Abbau von Hartschotter unter Tag. Foto: Hans Peter Roth

Auf einer Fläche von 200’000 Quadratmetern – das entspricht rund 30 Fussballfeldern – hätten auf dem Bödeli jährlich 300’000 Tonnen Hartschotter abgebaut werden sollen. Entsprechend früh scheiterte das Projekt.

Nationales Interesse

Doch der aus Hartgestein wie Kieselkalk gewonnene Hartschotter ist ein begehrtes Gut. Rudolf Rist, der damalige Präsident des Verbandes Schweizerischer Hartsteinbrüche, sprach 2014 gegenüber dieser Zeitung gar von «grossem nationalem Interesse» am Abbau von Hartschotter. Rund zwei Millionen Tonnen werden davon in der Schweiz jährlich verbraucht, vor allem im Strassenbau und für Bahnschotter. Woher sollen die harten Brocken also künftig kommen?