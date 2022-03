Aare bei Niederried – Ein Stauwehr für zwei Kraftwerke Seit 110 Jahren wird die Aare bei Niederried für die Stromproduktion genutzt. Zuerst nur über einen Stollen nach Kallnach, seit 1963 auch vor Ort. Hans Ulrich Schaad

Die Aare ist bei Niederried für zwei Kraftwerke aufgestaut. Foto: Christian Pfander

Vor knapp 110 Jahren wurde die Aare zwischen Niederried und Radelfingen aufgestaut, um Strom zu produzieren. In dieser Periode Anfang des 20. Jahrhunderts stieg der Bedarf an elektrischer Energie stark an, weshalb die BKW die Aare an mehreren Orten zwischen der Stadt Bern und dem Bielersee zur Stromproduktion aufstaute.