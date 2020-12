Um was geht es in dieser Rubrik? Infos einblenden

In den Kommentarspalten dieser Zeitung finden sich oft interessante Diskussionen, die neue Blickwinkel schaffen, spannende Zusatzinfos oder auch persönliche Geschichten enthalten. Damit sie nicht versteckt und für viele Leser ungesehen in den Tiefen verschwinden, wollen wir in der Rubrik «eine kleine Diskussion» solche Diskussionen aufnehmen, sie sichtbarer machen – und wir wollen Sie, liebe Leserinnen und Leser, auffordern, ebenfalls mitzureden.

Mitarbeitende dieser Zeitung sind in den Kommentarspalten ebenfalls aktiv und diskutieren mit. (dog)