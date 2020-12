Berner Ideen (9) – Ein Ständchen für die Kultur Musiker Patrik Zeller hat einen musikalischen Adventskalender ins Leben gerufen. Jeden Tag kann man eine Berner Band für ein abendliches Konzert buchen. Martin Burkhalter

Dank Patrik Zeller kommen Berner Bands auch in diesen Zeiten zu Auftritten und Musikliebhaberinnen und -liebhaber zu Live-Konzerten. Bild: zvg

Hinter dem Fenster drückt ein Kind die Nase ans Glas. Auf mehreren Balkonen leuchtet Zigarettenglut auf. Rauchschwaden, die aus Dampfabzügen strömen, ziehen über den dunklen Innenhof. Es riecht nach gebratenen Zwiebeln. Familien mit Kindern kommen gerade nach Hause.

Vor einem Hauseingang spielt ein Trio verträumte, lustige und melancholische Balladen. Lieder, die von Menschen handeln, die nicht so richtig in die Gänge kommen wollen, denen der Alltag ein bisschen mühsam geworden ist, die schlaflos oder unglücklich verliebt sind und lieber nur noch auf den Horizont starren würden. Lieder also, die nicht besser passen könnten zu einem Jahr, das so zähflüssig und surreal ist wie kaum je eines zuvor.