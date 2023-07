Photoforum in Biel – Ein Stadion, ein Bahnhof und eine Grossmutter, die Pasta verschlingt Fotograf Thalles Piaget hat 2500 Bilder aus der Kunstsammlung der Stadt Biel durchforstet – und dabei auch überraschend witzige Fotografien gefunden. Jessica King

Ein Sprung in die Hoffnung: «Reise in die Zukunftsstadt» von Peter Maurer (1986).

Stundenlang hat Fotograf Thalles Piaget gescrollt, fast 2500 Fotografien aus dem Onlinearchiv der Kunstsammlung der Stadt Biel begutachtet, Bild um Bild um Bild, schwarzweiss, farbig, wieder schwarzweiss, 125 Seiten lang. Genau 73 hat er am Schluss ausgewählt, die nun in der Ausstellung «Back up the Future» im Pasquart Photoforum in Biel zu sehen sind. Warum genau die? «Ich suchte nach Bildern, die mich berührten, faszinierten oder beunruhigten», so Piaget.

Es ist die erste Ausstellung, die der 26-jährige Bieler kuratiert. Einen Monat brauchte er, um die Fotos zusammenzustellen – und zu einer Wanderung zu kombinieren, wie er sagt. Jeder Raum hat eine andere Atmosphäre. So dominieren etwa an einer Wand nüchterne Bilder, die die Vergangenheit Biels dokumentieren – das Stadion Gurzelen 1955, die Altstadt 1988, mit Oldtimern im Schattenspiel der Gebäude. Ein paar Räume weiter verbindet er düstere Fotografien, einen Frauenkörper in Rauch gehüllt, einen nackten Mann, die Gelenke verzogen, abstrakt und surreal. Und dann plötzlich Witziges, Überraschendes: einen Stapel Teller. Eine Grossmutter, die einen Teller Pasta verschlingt.

Ein berauchter Frauenkörper: Elise Guillod, «Rituals» (2009).

Genau diese Unordnung, diese subjektive Auswahl, dieser Wechsel zwischen Dschungeldickicht und weisslastigen, überbelichteten Kompositionen, gefällt. Piaget hat die Ausstellung bewusst minimalistisch gehalten: ohne Beschriebe, ohne Texte. Nur die nackten Bilder an der Wand. Bei gewissen Konstellationen bleibt man hängen – etwa bei der Leere, der leichten Trauer von zwei Sesseln vor riesigen Fenstern aufs Meer. Oder bei einem Sternenhimmel zwischen zwei grossen Porträts von Frauen. Und am Schluss hat man doch das Gefühl, die Ausstellung zu verstehen: Erst in dieser Freiheit, ganz ohne Anleitung, entstehen im Kopf neue Erzählungen.

Leere Räume und Orte sind ein Lieblingssujet des Schweizer Fotografen Christian Vogt. Hier das Werk «Kauai» (2003).

Weil die Bilder aus verschiedenen Jahrzehnten stammen und eng aufeinanderfolgen, enthält die Ausstellung immer wieder verschiedene Stilbrüche. Was von Piaget durchaus so gewollt ist. Ein Grüppchen Porträtfotos im Gang demonstriert etwa ohne Worte, wie Kameras zu Beginn dem Kapitalismus dienten: Reiche Bielerinnen und Bieler, die sich verewigen lassen wollten, lächeln steif und schwarzweiss in die Linse. Später, zwischen den 60er- und 90er-Jahren, legten Fotografinnen und Fotografen ihren Fokus auf dokumentarische Bilder und hielten so die Banalität der Realität fest. Der Bahnhof Biel. Der Sportplatz Gurzelen. «Erst später lösten sich die Bilder, zelebrierten das Abstrakte», so Thalles Piaget.

Wer hat fotografiert? «Back up the future» vereint sowohl bekannte Bieler Namen wie Christian Staub, Heini Stucki, Jeanne Chevalier, Alexander Jaquemet, Guadeloupe Ruiz Françoise und Daniel Cartier, Rolf Neeser oder Eric Sandmeier mit internationalen Grössen wie Christian Vogt, Mathieu Gafsou, Raphael Hefti, Oscar Wiggli, Ernst und Margrit Baumann sowie weniger bekannten oder schon wieder vergessenen Künstlerinnen und Künstlern. Ergänzt werden die Fotografien mit der Diashow «Biel, Biel, Big City of Dreams» (2008) des Künstlerduos Taiyo Onorato und Nico Krebs.

Dass sich die Fotografie in Biel weiterentwickelte, sei auch ein Vermächtnis des Photoforums, das 1984 seine Türen öffnete – in einer Zeit, in der die Kunstform unterschätzt und unterbewertet war. «Die Wahrnehmung der Fotografie in Biel veränderte sich dadurch», so Piaget. «Man dachte plötzlich über das Medium nach, wollte neue Grenzen ausloten.»

Zwei Menschen, zwei Tauben und der Bahnhof in Biel: Heini Stucki, «4x2» (1983).

Dieses Gefühl verewigt hat etwa der Fotograf Peter Maurer, damals 23 Jahre alt, der 1986 die verträumte Fotoserie «Reise in die Zukunftsstadt» realisiert hat. Ein Handelsreisender, Aktenkoffer in der Hand, springt in die Bieler Stadtlandschaft, verschwommen, lichtdurchflutet, vor ihm das unscharfe Kongresshaus, als warte auf ihn das Glück. Damit hat Maurer 3000 Franken gewonnen – damals eine Menge Geld – und seine Bilder im Photoforum ausstellen können. Danach kaufte die Stadt das Bild – nun ist es zurück.





Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

Fehler gefunden?Jetzt melden.