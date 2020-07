Missgeschick in Uetendorf – Ein Springbrunnen auf der Allmend Das Allmend-Quartier in Uetendorf kam am Sonntag vorübergehend zu einem Springbrunnen.

Fast so schön wie der jet d'eau in Genf: der temoräre Springbrunnen von Uetendorf Foto: PD

«Heute Mittag hat ein Bauer sein Heumadli mit dem Hydranten an der Aarestrasse verwechselt und eine 30 bis 40 Meter hohe Fontäne verursacht», meldete Leser Ueli Bichsel am Sonntag dieser Zeitung. «Minutenlang schoss das Wasser in die Höhe, bis der richtige Schieber gefunden werden konnte.» Ob die Quartierbewohner den Springbrunnen für eine kurze Abkühlung benutzten, ist nicht bekannt.