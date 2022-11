Nach grossem Umbau in Thun – Ein Spital mit Hotelcharakter Das Spital Thun ist für rund 48 Millionen Franken auf Vordermann gebracht worden. Zugelegt hat das Haus in erster Linie beim Komfort, aber auch bei der Technik. Roger Probst

Die Umbauarbeiten sind abgeschlossen: So sieht die neue Lounge auf der Privatstation aus. Foto: Patric Spahni

«Es gab nicht nur Applaus», sagt Bruno Guggisberg. Der CEO der Spital STS AG erinnert sich an die harzige Startphase der Bauarbeiten vor rund fünf Jahren. «Es gab Lärm, Staub und Einschränkungen. Teilweise mussten Sitzungen abgebrochen werden, weil es zu laut war.» Doch die Zeiten der wahrnehmbaren Kritik aus den eigenen Reihen gehören längst der Vergangenheit an. Sie sind der Vorfreude gewichen. «Als wir die erste umgebaute Bettenstation in Betrieb genommen haben, hat der Wind rasch gedreht», sagt Guggisberg. Personal und Patienten hätten gesehen, dass sich der Aufwand lohne. Am Dienstag ist es nun so weit: Die letzte der sieben sanierten Bettenstationen geht in Betrieb. «Endlich», sagt Susanne Vranken Feuz, Prozessmanagerin Pflegedienst.