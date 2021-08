Angebot für Kinder – Ein spielerischer Zugang zu Lebensmitteln Beim Pilotprojekt SlowMobil in Bümpliz können kleine Kinder Lebensmittel erkunden. Der Spass soll dabei im Vordergrund stehen. Urs Wüthrich

Stefan Zingg zeigt den Kindern, wie man Urdinkel schrotet. Foto: Christian Pfander

Was er da wohl macht? Das fragen sich die sieben Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren. Sie sitzen im Bienzguet in Bümpliz an einem langen Holztisch und schauen zu, wie Stefan Zingg mit einer Mühle Urdinkel schrotet. Zingg ist Geschäftsführer von Hallers Brasserie in der Länggasse und hat in Zusammenarbeit mit Slow Food Schweiz das Pilotprojekt SlowMobil initiiert.

Beim Bienzguet steht ein etwa acht Meter langer Anhänger, ausgerüstet mit einer Küche. Bis zum 13. August finden hier jeweils am Vormittag und Nachmittag 20 Kurse für 160 Kinder aus Kitas in Bern und Umgebung statt – in Begleitung von zwei bis drei Betreuerinnen. Das Angebot ist für Kitas und Kinder kostenlos, finanziert wird es vom Förderfonds der BEKB.