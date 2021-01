Schwache SCL Tigers – Ein Spiel zum Wegschauen Langnau verliert zum dritten Mal in Serie: Das 1:2 nach Verlängerung daheim gegen Ambri-Piotta deckt die Schwächen im Angriff zum wiederholten Mal schonungslos auf. Philipp Rindlisbacher

Viel «Chräble u bisse», aber kein Spektakel: Ambri und Langnau duellieren sich auf sehr bescheidenem Niveau. Foto: Marcel Bieri

Und dann kam das Tor doch noch. Man hätte es fast nicht mehr für möglich gehalten. Aber Anthony Huguenin traf, per Weitschuss in der 55. Minute. Es war der Langnauer Ausgleich gegen Ambri, in einem Spiel, das lange nur einen Gewinner kannte: den Zuschauer, der nicht hatte kommen dürfen. Er brauchte sich nicht aufzuregen ob dem fürchterlichen Geknorze, nicht zu hadern und vor allem nicht zu denken: Wäre ich doch nur daheim geblieben!

Zu sehen gab es lange Zeit sehr viel Leerlauf. Es fehlten Emotionen, Esprit, Einzelleistungen. Ja eigentlich alles, was ein gutes Eishockeyspiel ausmacht. Betreuer beider Teams schüttelten zuweilen ungläubig den Kopf. Immerhin: Nach bescheidenen ersten und sehr schwachen zweiten 20 Minuten vermochten sich die SCL Tigers im dritten Abschnitt ein wenig zu steigern. Huguenins Ausgleich war dann doch noch der verdiente Lohn gegen einen allerdings bescheidenen Gegner, der überdies einige namhafte Absenzen zu beklagen hatte.

Zu mehr als dem einen Punkt aber reichte es den Emmentalern nicht: Nach nur 27 Sekunden in der Verlängerung führte Diego Kostner die Entscheidung herbei – der Südtiroler hatte bereits den ersten Treffer erzielt.

Ambri tat nur das Nötigste: 16-mal schossen die Gäste auf Tigers-Goalie Ivars Punnenovs. Langnau totalisierte 33 Abschlüsse. Nur war kaum einer davon gefährlich. Es ist die fast immer gleiche Leier: Langnau ist zu harmlos, es mangelt in der Offensive an Klasse. Keine zwei Tore pro Partie erzielen die Tigers in dieser Saison.

Die besten Chancen verpassten Keijo Weibel und Toms Andersons in der Startphase, zu Beginn des Schlussdrittels vergab Ben Maxwell aus kurzer Distanz. Der Rückstand auf Rang 10 beläuft sich nun bereits auf 9 Punkte.

Vorerst wohl noch kein neuer Ausländer

Und weil auf dem Eis wenig los war, bleibt an dieser Stelle etwas Platz für Spekulationen, Fakten und Kuriositäten. Dass ein Transfer des Verteidigers Miro Zryd von Bern nach Langnau trotz weiterlaufendem Kontrakt auf die kommende Saison hin zumindest nichts Abwegiges ist, hatte diese Zeitung vor Wochenfrist angedeutet. Tigers-Sportchef Marc Eichmann meint: «Sollte er verfügbar sein, «dann wäre er ein sehr spannender Spieler für uns, mit dem man sich intensiv befassen müsste.»

Der Verteidiger wird zum besten Langnauer der Partie gewählt. Was nicht allzu viel heissen will. Trifft in der 45. Minute die Torumrandung. Julius Nättinen

Vergangenen Sommer wäre er beinahe im Emmental gelandet, den damaligen Einstellungsstopp bereuen einige Langnauer noch heute. Den Scharfschützen (16 Tore) gibt der Finne nun in Ambri, wegen einer Halswirbelstauchung aber fällt er mehrere Wochen aus. Damiano Ciaccio

2019 hexte er Langnau ins Playoff. Weil er bei den Tigers nicht mehr glücklich war, spielt er nun in der Leventina. Beinahe hätte er an seiner alten Wirkungsstätte einen Shutout gefeiert.

Garantiert scheint die (externe) Finanzierung eines zusätzlichen Ausländers zu sein. Gemäss Eichmann soll dieser so schnell nun aber doch nicht kommen. Jesper Bratt, mit dem sich die Langnauer befasst hatten, unterschrieb unlängst einen Vertrag bei den New Jersey Devils. Bleibt Erik Brännström: Der Kontakt zum Schweden, bis Mitte Dezember leihweise für Langnau tätig, ist nicht abgerissen. Der Verteidiger hat gerade reichlich Sorgen: An NHL-Einsätze mit Ottawa ist nicht zu denken, zuletzt verbrachte er innert eines Monats 28 Tage in Quarantäne.