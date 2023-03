Zum Ligaerhalt der SCL Tigers – Ein Spiel wie ein Sinnbild für Langnaus ganze Saison Wendungen, Rückschläge und überragende Ausländer: Der 5:4-Sieg im sechsten Playout-Duell gegen Ajoie zeigt auf, wie sich die Emmentaler verbessert haben – und warum das Eis für sie trotzdem dünn ist. Marco Oppliger

Ende gut, alles gut. Die SCL Tigers jubeln nach ihrem vierten Playout-Sieg, errungen in der zweiten Verlängerung. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Ein paar Langnau-Spieler tragen noch Schlittschuhe, andere sind schon mit freiem Oberkörper und Bier am Feiern, als sie vom Anhang ein letztes Mal hinausgerufen werden. Hoch oben am Videowürfel leuchtet die Zeit auf: 0.40 Uhr. Es ist der finale Akt eines Eishockey-Abends, der an Verrücktheit nur schwer zu überbieten ist.