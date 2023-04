2:2 gegen Stade-Lausanne-Ouchy – Ein Spiel mit angezogener Handbremse Der FC Thun kommt nicht richtig vom Fleck. Auswärts bei Tabellennachbar Stade-Lausanne-Ouchy agieren die Oberländer lange Zeit zu wenig konkret. Nathalie Günter

Ausgeglichene Partie, gerechte Punkteteilung: Thuns Nias Hefti (r.) im Duell mit Torschütze Alban Ajdini (Archivbild). Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ein ständiges Hin und Her, Chancen hüben wie drüben – aber auch zwei Mannschaften, die nicht mit dem vollen Risiko agieren: Die letzte Viertelstunde gibt ziemlich genau die ganze Partie wieder. Noch sechs Runden sind nach diesem Spieltag zu absolvieren, das Taktieren hat offensichtlich begonnen. So bringt Mauro Lustrinelli auswärts gegen Stade-Lausanne-Ouchy etwas überraschend in der 83. Minute, beim Stand von 2:2, Verteidiger Nicolas Lüchinger für Stürmer Roland Ndongo. Hat er damit das falsche Signal an sein Team ausgesendet?

Die Thuner kommen in der Folge nur noch einmal zu einer richtig guten Chance: Gabriel Kyeremateng sucht in der Mitte den Abschluss und übersieht dabei, dass Leonardo Bertone rechts von ihm ungedeckt in besserer Position bereit gestanden wäre (90.). Bertone hätte sich dabei für einen sehr engagierten, kämpferischen Auftritt belohnen können. So sind es aber die Lausanner, die kurz davor und in der 92. Minute die besseren Chancen haben. Einmal klärt Thun-Goalie Matic, einmal setzt Lausannes Zachary Hadji seinen Kopfball über das Tor.

Mit angezogener Handbremse

Es wird schon früh in der Partie klar: Die Tabellennachbaren scheinen nicht aufs Ganze zu gehen, die Handbremse ist angezogen. Lustrinelli muss auf mehreren Positionen umstellen. Roland Ndongo ersetzt den verletzten Dimitri Oberlin, Erik Wyssen kommt für Captain Marco Bürki. Er zog sich im Abschlusstraining eine Knieverletzung zu, deren Schwere ein MRI zeigen wird. Miguel Castroman spielt von Beginn weg für Daniel Dos Santos (krank) auf der Zehnerposition und bleibt blass.

Die Niederlage gegen Aarau soll eine Ausnahme bleiben, «vielleicht muss man mal eins auf den Deckel bekommen, um noch stärker zu werden», lässt Lustrinelli vor dem Spiel verlauten. Nun, eine Steigerung zum Aarau-Spiel ist einzig darin zu erkennen, dass Thun den Start nicht verschläft. Beim 1:0 für Lausanne (24.) zeigen die Gäste aber ein schlechtes Rückzugverhalten. Liridon Mulaj schliesst den Gegenstoss kompromisslos spitz in die nahe hohe Ecke ab. Die Thuner kreieren mit einer Standardvariante erstmals Gefahr. Gabriel Barès’ Freistoss (34.) kann Da Silva nur nach vorne abprallen lassen. Keine Thuner ist da, um abstauben zu können.

Umso mehr Anspielstationen sind es dann beim Ausgleich: Nach einer schönen Ballstafette kommt der Ball vor dem Tor zu Ndongo. Der 28-Jährige steht goldrichtig und muss nur noch einschieben: 1:1. Die erste gute Chance aus dem Spiel heraus münzen die Thuner in ein Tor um. Das zeigt, wie sehr die formstarken Oberländer seit dem Herbst an Effizienz und Selbstvertrauen gewonnen hat.

Kyeremateng sicher vom Punkt

Die zweite Halbzeit ist bedeutend attraktiver, zum Ausruhen bleibt keine Zeit mehr. Es ist Lausanne, das erneut in Führung geht (63.). Lucien Dähler verliert das Duell gegen den eingewechselten Alban Ajdini. Dessen Flanke – oder ist es ein Torschuss? – drückt Teddy Okou mit dem Oberkörper über die Linie. Die Thuner wiederum antworten mit einer Doppelchance von Kyeremateng, der seine Schüsse zweimal abgeblockt sieht. Wenig später verwertet er den Strafstoss zum 2:2 (78.). Ein versöhnlicher Abschluss für den besten Thuner Torschützen, der zuvor unglücklich agierte.



Die Gesichter nach dem Spiel sprechen Bände: Zufrieden ist bei der gerechten Punkteteilung auf der Pontaise niemand, weder die Thuner noch die Lausanner. Es profitiert einzig Aarau, das sich dank dem 5:2-Sieg über Schlusslicht Xamax zwischen Thun und Lausanne schiebt. Und so ist die Spitze für den FC Thun nicht näher gerückt. Bereits am Freitag geht die Tour de Romandie für die Oberländer weiter: Auswärts in Neuenburg ist ein Sieg Pflicht, danach wird Leader Yverdon auf das Team von Mauro Lustrinelli warten.

Gabriel Barès (m.) und der FC Thun können nur einen Punkt aus Lausanne mit nach Hause nehmen (Archivbild). Foto: Patric Spahni

