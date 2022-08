Angetroffen in Interlaken – Ein Spezialist für Gast und Gastro Der 73-jährige Paolo Feci hält nichts von Ruhestand. Viel lieber empfängt er in seinen zwei Restaurants die Gäste und sorgt für deren Magenwohl. Alex Karlen

Zum Wohl: Paolo Feci kennt sich in feinen Tropfen gut aus. Foto: Bruno Petroni

Würde das Wort «Gastronom» wie vermutet von «Gast» abstammen, dann wäre er ein exzellenter Gastronom. Aber auch wenn Gastronomie (altgriechisch gastronomía) eigentlich Magenkunde bedeutet, der Gastro also der Magen, so ist Paolo Feci trotzdem ein exzellenter Gastronom. Dem Gast und dessen Magen gilt seine ganze Aufmerksamkeit. Obwohl schon 73-jährig, trifft man den Gastgeber fast täglich in seinen beiden Lokalen beim Westbahnhof Interlaken an.