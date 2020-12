Langenthal reagiert – Ein spektakulärer Sieg Nach der einen von wenigen Niederlagen gegen Sierre reagiert Langenthal in Ajoie mit einem 5:4-Sieg. Leroy Ryser

Stefan Tschannen, Luca Christen und Dario Kummer freuen sich über einen Treffer. Foto: Leroy Ryser

Bei den wenigen anwesenden Zuschauern in der neuen Raiffeisen Arena in Pruntrut sorgte die 31. Minute für Kopfschütteln, bei den Spielern des SC Langenthal hatte sie einen Weckruf-Effekt. In diesem Moment waren nämlich plötzlich drei Ajoie-Angreifer alleine vor SCL-Torhüter Fabio Haller, Stefan Mäder sorgte schliesslich für das 3:1.

Die Szene entstand indes aus einem Wechselfehler, weshalb der Gastgeber überraschenderweise eine fünf-gegen-drei-Situation vorfand und diese zu seinen Gunsten ausspielte. Langenthal hatte zudem nur 84 Sekunden zuvor schon einen Treffer kassiert, weshalb man dachte, die Oberaargauer würden die Partie aus den Händen verlieren.

Zuvor, wie auch danach wieder, hatten sie diese nämlich eigentlich im Griff. Torchancen waren zumeist auf beiden Seiten rar, Ajoie indes nutzte die einzige Überzahlchance just eine Sekunde vor der ersten Pause, nachdem Fabio Kläy (10.) nach einem Abpraller für das 1:0 gesorgte hatte.

Partie gedreht

Fünf Spieler bei der U20-Nationalmannschaft, Pascal Caminada und neu auch Vincenzo Küng verletzt und Luca Wyss in Quarantäne – als man im ersten Moment nach dem 1:3 dachte, die lange Liste der Absenzen würde ihren Tribut zollen, hatte man sich aber geirrt.

Wenige Minuten später reagierten die Oberaargauer nämlich vehement und drehten die Partie. Dreh und Angelpunkt waren dabei die SCL-Schlüsselspieler Luca Christen, Stefan Tschannen und Dario Kummer. Gleich zwei Mal gelang es den Oberaargauern, sich mustergültig in bestmögliche Positionen zu spielen.

Zuerst verwertete Christen (33.) nach einem Tschannen-Querpass bei einer zwei-gegen-eins-Situation, nach einem blitzschnellen Bully-Erfolg traf Tschannen (35.) auf Pass von Kummer und nur 38 Sekunden nach dem Ausgleich erhöhte Kummer, als dem gegnerischen Torhüter die Sicht genommen wurde auf 4:3. Erneut ging nach dieser Wende die Partie in geordnete, kontrollierte Bahnen über, wie schon im ersten Abschnitt schien es nun wieder, als hätte Langenthal alles im Griff.

In trockenen Tüchern war der Sieg aber noch nicht. Eine Strafe gegen Jack Walker, die beinahe ein wenig gesucht schien, sollte die Partie abermals ausgleichen. Während der SCL bis dahin in drei Powerplaysituationen erfolglos war, traf Ajoies Jonathan Hazen schon zum zweiten Mal im vierten Versuch.

Drittes Führungstor

Nach dem 1:0 und dem 4:3 sollte es dem SCL aber dennoch ein weiteres Mal gelingen, das Führungstor zu schiessen. Wie schon zuvor scheiterten die Langenthaler zuerst in Überzahl, ehe Marc Kämpf für das 5:4 sorgte. Der SCL-Stürmer konnte dabei noch auf ein wenig Unterstützung von Alain Birbaum zählen, der Kämpfs Schuss unglücklich und für Stefan Müller unhaltbar ins Tor ablenkte.

Ajoie konnte dann zwar erneut im Powerplay agieren und versuchte auch zu sechst die Partie noch zu gewinnen – dank konsequenten Abwehrarbeiten verhinderten die Gäste aber einen weiteren Treffer in Unterzahl. Der SCL konnte somit auf die Niederlage gegen Sierre reagieren.