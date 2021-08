Wahlen in Matten b. Interlaken – Ein Spaziergang mit unbequemen Fragen Am BO-Podium zur Wahl ins Gemeindepräsidium schonten sich die drei Kandidierenden gegenseitig. Das zahlreiche Publikum wurde trotzdem gut unterhalten. Alex Karlen

Die drei Kandidierenden für das Gemeindepräsidium vor dem Wahlpodium im Kirchgemeindehaus Matten (v. l.): Lorenz Müller, Lisa Randazzo Anneler und Walter Jorns. Foto: Bruno Petroni

«Wer wird Matten regieren?» Unter diesem Titel lud der «Berner Oberländer» am Donnerstagabend zu einem Wahlpodium ins Kirchgemeindehaus Matten ein. Es ging darum, Lisa Randazzo Anneler (parteilos), Walter Jorns (SVP) und Lorenz Müller (parteilos) politisch auf den Zahn zu fühlen. Alle drei kandidieren für das Gemeindepräsidium, also für die Nachfolge des wegen Amtszeitbeschränkung per Ende Jahr zurücktretenden Peter Aeschimann (FDP).

Das von BO-Chefredaktor Stefan Geissbühler (rechts) moderierte Podium im Kirchgemeindehaus Matten war mit 100 Besuchern gut besucht. Foto: Bruno Petroni

Das Fazit vorneweg: Der knapp eineinhalbstündige Anlass war geprägt von viel Konsens, von Höflichkeit und Respekt, die Kandidierenden schonten sich gegenseitig, ihre rhetorischen Klingen waren oft eher stumpf denn scharf – und trotzdem wars ein kurzweiliger, oft amüsanter und meistens unterhaltsamer Abend. Dafür sorgten vor allem das Publikum sowie Moderator und Chefredaktor Stefan Geissbühler mit einigen überraschenden und unbequemen Fragen.