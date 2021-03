Eine Geburtstagsgeschichte – Ein Sonntag, wie es ihn nur einmal gibt Viele halten es für einen Scherz, wenn sie es zum ersten Mal hören. Aber es stimmt tatsächlich: Die Burgdorferin Salome Kohler wird am 21.3.21 um 21.21 Uhr 21-jährig. Markus Zahno

Wir haben Salome Kohler kurz vor ihrem Geburtstag getroffen. Foto: Raphael Moser

Eine Lieblingszahl? Salome Kohler überlegt einen Moment. Nein, eine Lieblingszahl habe sie eigentlich nicht. «Warum meinen Sie?», fragt sie schmunzelnd zurück.

Natürlich weiss die junge Frau genau, worauf die Frage abzielt. Denn eine Zahl bekommt für sie eine ganz besondere Bedeutung: Diesen Sonntag, am 21. März 2021, feiert Kohler ihren 21. Geburtstag. Exakt um 21.21 Uhr.

Salome Kohler lebt mit ihrer Mutter in Burgdorf und arbeitet in Bern als medizinische Praxisassistentin. In ihrer Freizeit treibt sie viel Sport – früher als Eiskunstläuferin bei den Burgdorfer Cool Dreams, später machte sie Hip-Hop-Tanz, heute geht sie regelmässig joggen und ins Fitness. Wenn sie sich selbst beschreiben soll, fällt als Erstes der Begriff «Spassvogel». Mit ihren Sprüchen bringe sie gerne andere Menschen zum Lachen, zum Beispiel in der Arztpraxis. Gerade im Corona-Alltag, der in ihrem Beruf noch viel stärker spürbar ist als andernorts, «ist es doch megawichtig, den Humor nicht zu verlieren», sagt sie. Wie wahr.