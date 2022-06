Turnfest in Lyss – Ein sommerlicher Start ins Kantonale Am Freitag startet in Lyss das Berner Kantonalturnfest. Bei frühsommerlichen Temperaturen und viel guter Stimmung wurden die ersten Wettkämpfe bestritten. Livia Bieri

Deborah Joss vom TV Dullikon gibt ihre Bodenturnübung zum Besten. Foto: Iris Andermatt 1 / 1

In Lyss und Aarberg findet an den Wochenenden vom 10. bis 12. und vom 17. bis 19. Juni das diesjährige

Berner Kantonalturnfest statt. Es läuft unter dem Motto: «Iiu, I bi derbi!»

Ja, auf dem Gelände in Lyss herrscht ein reges Treiben. Die Leichtathleten messen sich auf der Sportanlage unter freiem Himmel in den Disziplinen Sprint, Hochsprung und Weitsprung. In der Turnhalle sind die Geräteturnerinnen und -turner zu Gange.