Stars of Sounds Murten abgesagt – Ein Sommer ohne Festivals? Nach der Absage des Musikfestivals Stars of Sounds in Murten stellt sich die Frage: Wie steht es um das Gurtenfestival? Michael Feller

Stars of Sounds in Murten: Hier Applaus und Schreie von Fans bei Bastian Baker. Foto: BZ

Viele Kulturveranstaltungen wurden in den letzten Wochen bereits abgesagt, jetzt streichen die ersten grossen Events im Sommer die Segel: Die Thunerseespiele verschieben ihr Musical «Io senza te» um ein Jahr. Das Zwillings-Open-Air Stars of Sounds gab am Freitagmorgen bekannt, dass die Ausgabe Aarberg aufs erste Septemberwochenende verschoben wird. Das Open Air in Murten ist gestrichen.

Laut Sprecherin Jeannette Riesen konnten fünf der sechs Bands, die ursprünglich am 12. und 13. Juni in Aarberg aufgetreten wären, für das Wochenende vom 3. bis 5. September umgebucht werden. Nur bei Carolin Chevin war dies aus terminlichen Gründen nicht möglich. Das Festival in Aarberg wurde nun gar um einen Tag verlängert. Somit kommen Bands im neuen Programm unter, die in Murten aufgetreten wären.

Und die anderen Festivals?

Derweil heisst es beim Gurtenfestival: «Stand heute findet das Festival statt», wie Gurten-Chef Simon Haldemann sagt. Die Vorbereitungen laufen, auch wenn die Ungewissheit sehr gross ist, ob diesen Sommer überhaupt Festivals stattfinden können. Der deutsche Virologe Jonas Schmidt-Chanasit sagte unlängst, dieses Jahr gebe es keinen Fussball mehr mit Zuschauern. Sollte dieses Szenario tatsächlich eintreffen, ist auch an Open-Air-Festivals nicht zu denken, bei denen die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bühnen noch dichter gedrängt sind als in den Sportstadien.

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sämtliche Festivals diesen Sommer ins Wasser fallen: Viele Open Airs können ihre Veranstaltungen wegen des grossen finanziellen Risikos nicht selber absagen. Sollten Bund und Kantone aber die Festivals verbieten, gälte das als höhere Gewalt. Die Veranstalter wären in diesem Fall gemäss den üblichen AGB wahrscheinlich nicht dazu verpflichtet, bei den im Vorverkauf abgesetzten Tickets den ganzen Preis zurückzuerstatten.

Was sagt der Bundesrat?

Die Festivals warten nun auf ein Zeichen des Bundesrats, damit sie wissen, wie geplant werden kann. Gemäss Simon Haldemann führt das Gurtenfestival die Vorbereitungen mit zwei Szenarien fort, Durchführung oder Absage.

Anders ist die Situation beim abgesagten Murtener Festival: Dort war der Vorverkauf noch gar nicht angelaufen. Laut Sprecherin Jeannette Riesen habe Festivalchef Marc Zahnd erst im Januar entschieden, das Festival wieder durchzuführen, erst im März standen die auftretenden Bands fest. «Weil die Vorbereitungen noch nicht so weit waren, ist kein grosser finanzieller Schaden entstanden», sagt Riesen.

Für die Aarberger Veranstaltung behalten die Tickets ihre Gültigkeit, wie die Organisatoren in ihrer Mitteilung schreiben. Wer am Verschiebungsdatum verhindert ist, könne sein Ticket über die Wiederverkaufsplattfom von Ticketcorner zum Verkauf anbieten. Über die Rückgabemöglichkeit von Tickets wollen die Veranstalter demnächst informieren.