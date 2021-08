Leserreaktionen – «Ein solches Projekt gehört an die Autobahn – Punkt.» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zum geplanten Logistikzentrum in Utzenstorf.

Hier auf dem ehemaligen Papieri-Areal soll ein neues Logistikzentrum für Digitec Galaxus und ein Paketverteilzentrum der Post entstehen. Vor allem der dadurch entstehende Verkehr sorgt für Unmut in der Bevölkerung. Foto: Beat Mathys

Zum geplanten Logistikzentrum in Utzenstorf: «So reagieren die Einsprecher auf die Planänderung»

Dazu ist nur zu sagen, dass ein solches Projekt an die Autobahn gehört – Punkt. Die Arbeitskräfte werden wohl eher aus dem Kanton Solothurn über Gerlafingen und Wiler kommen? Unsere Strasse ist heute schon überlastet und zum Teil lebensgefährlich, ich erlebe das fast täglich bei der Einmündung Schulhausstrasse. Zum Verkehrsaufkommen in Gerlafingen mit der Stahlfabrik muss man gar nichts mehr beifügen. Stefan Schütz, Wiler

Wenn Gerlafingen so gegen das Logistikzentrum ist und gegen den Mehrverkehr, sollte Gemeindepräsident Philipp Heri (SP) garantieren können, dass die Gemeinde Gerlafingen und deren Einwohnerinnen und Einwohner noch nie etwas online bestellt haben und so bei einem anderen Logistikzentrum Mehrverkehr verursacht haben. Onlinekommentar von R. Wälchli

Zu «Was Sie zur Kostenpflicht von Tests wissen müssen»

Tests in der Apotheke oder für zu Hause sollten meiner Meinung nach weiter gratis sein. Vor allem die jungen Menschen werden sonst bestraft. Sie haben während der Corona-Zeit auf vieles verzichten müssen und auf die ältere Generation Rücksicht genommen. Jetzt kommen sie endlich wieder zusammen mit ihren Freunden und Kollegen, um Abende geniessen zu können. Für kranke Menschen und solche mit Symptomen ist das Testen in Ordnung. Alles andere artet in einen Impfzwang aus. Wollen wir weiter eine Zweiklassengesellschaft fördern? Die Toleranz ist leider verloren gegangen. Susanne Wenzler, Wohlen

Zu «Darum ist die Schweizer Impfwerbung so zurückhaltend»

Viele Leute in der Schweiz können sich nicht impfen lassen, da sie eine starke Allergie auf den Impfstoff haben. Dazu liest oder hört man in den Medien sowie vom Bundesrat, von den zuständigen Ärzten und dem BAG nichts. Werden diese Personen vom Bundesrat diskriminiert, nur weil sie eine Allergie oder eine andere schwere Krankheit haben, die eine Impfung nicht zulässt? Das zeugt von einer traurigen Gesellschaft, finde ich. Pascal Beck, Boll

Zu verschiedenen Leserbriefen zum Thema Impfen

In vielen Leserbriefen, in denen es um das Impfen geht, ist den Schreibenden klar, wer geimpfte Menschen erneut mit dem Virus ansteckt: die Ungeimpften, die nicht solidarisch sind. Man könnte auch sagen, die Ungehorsamen. Dasselbe spürt man auch in den offiziellen Mitteilungen des BAG, von Bundesrat Alain Berset (SP) oder von Impfspezialisten. Mich nähme mal wunder, wie viele Geimpfte durch Ungeimpfte neu angesteckt wurden, wo doch geimpfte immun sein sollten. Dabei kommt mir die Meldung aus Israel in den Sinn, dem Land, in dem 70 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft sind und es plötzlich 4000 Neuansteckungen gab. Wer hat diese 4000 angesteckt? Auch wenn ich nicht geimpft bin, bin ich nicht unsolidarisch. Es gibt andere Arten der Solidarität. Rolf Kuhn, Riggisberg

Zu «Der Junge gewinnt, der Alte überrascht»

Beim Lesen des Berichts über das Schwingfest auf der Schwägalp habe ich mich geärgert. Wie kann eine Berner Zeitung so abschätzig über die Berner Schwinger schreiben? Mit folgenden Zahlen möchte ich die Berner Schwinger würdigen: Es waren 50 Nordostschweizer, 20 Südwestschweizer und 20 Berner Schwinger am Start. Vergeben wurden laut Bericht 16 Kränze, wovon, man höre und staune, 8 Kränze die Berner holten. Da kann man nicht davon schreiben, dass die Berner das Nachsehen gehabt hätten. Werner Stucki, Gümmenen

