«Städtebaulicher Akzent» – Ein Silo, gut halb so hoch wie der Münsterturm Die Mühle Rytz will im ländlichen Biberentäli bei Ferenbalm ein Silo von 55 Meter Höhe bauen. Sie tut dies mit dem Segen von Landschafts- und Heimatschutz. Stephan Künzi

Ein 55 Meter hoher Turm mit senkrechten Betonrippen, die den schlanken Eindruck untermauern sollen: So soll das Areal der Mühle Rytz in Zukunft aussehen. Foto: PD

Dieser Bau erreicht die Dimensionen des Hochhauses in Waberns Bächtelenpark. Und wird immerhin gut halb so hoch wie der Berner Münsterturm.

Satte 55 Meter soll das neue Silo der Mühle Rytz in Biberen dereinst in die Höhe ragen. Es tut dies allerdings nicht in einem dicht bebauten, städtischen Umfeld, in dem hohe Gebäude ganz selbstverständlich sind. Sondern im noch immer sehr ländlich-bäuerlich geprägten Ferenbalm, zu dem der Weiler Biberen mit dem gleichnamigen kleinen Fluss direkt an der Grenze zum Freiburger Murtenbiet gehört.

Nicht ohne Grund halten die Ferenbalmer Behörden an einem Infoabend fest: Das Biberentäli wird mit dem Turm zum Einlagern von Getreide aller Art ein neues, weitherum sichtbares Wahrzeichen bekommen.