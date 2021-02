YB deklassiert den FCZ – Ein Sieg wie aus dem Handgelenk geschüttelt Im vermeintlichen Spitzenspiel dominieren die Young Boys den FC Zürich und gewinnen 4:1. Jordan Siebatcheu erzielt einen Hattrick. Und Sandro Lauper verblüfft weiter. Dominic Wuillemin

Der zweite Streich und die Entscheidung: Jordan Siebatcheu trifft kurz vor der Pause sehenswert zum 3:0. Foto: Claudio de Capitani

Das rechte Handgelenk schüttelt Jordan Siebatcheu hin und her, dazu bläst er die Backen mehrmals auf. Der Jubel des YB-Stürmers bedeutet: Soeben ist mir etwas ganz Besonderes gelungen.

Im Zürcher Letzigrund spielen sich die letzten Momente vor der Pause ab. Was schleppend begonnen hat, ist plötzlich höchst sehenswert. In der 43. Minute erhöht Siebatcheu für YB nach Pass von Meschack Elia mit Links auf 2:0. In der 45. Minute folgt dann dieses Tor, welches das Adjektiv «wunderbar» verdient. Erneut legt Elia auf, diesmal schlenzt Siebatcheu den Ball von der Strafraumgrenze mit Rechts in die Torecke.