BSV gewinnt gegen RTV Basel – Ein Sieg, dessen Wert sich zeigen wird Der BSV Bern bezwingt den RTV Basel 34:29. Vielleicht war es wegen des Coronavirus das letzte Spiel in dieser Saison. Reto Pfister

Luca Mühlemann (BSV; vorne) setzt sich durch. Er wurde als bester Spieler der Berner ausgezeichnet. Foto: Freshfocus

Zuschauer waren zugelassen beim Spiel zwischen dem BSV Bern und dem RTV Basel. Es war allerdings auch in Gümligen sicht- und spürbar, dass wegen des Coronavirus viele Personen auch dann auf den Besuch von Veranstaltungen verzichten, wenn dieser erlaubt wäre. 333 Zuschauer waren in der Ballsporthalle vor Ort, die Stimmung war dank einiger laustarker junger Besucher und Animation durch den Hallensprecher dennoch gut.

Auf dem Programm stand eine Begegnung, die der BSV unbedingt gewinnen musste, um sich noch eine Chance auf eine Rangverbesserung in der Regular Season aufrechtzuerhalten. Die Basler stehen längst als Teilnehmer am Playout fest; eine zweite Pleite gegen sie nach der Niederlage im Dezember am Rheinknie durfte sich das Team von Trainer Aleksandar Stevic nicht erlauben. Das Heimteam erfüllte seine Aufgabe, zeigte nach dem 19:30 in Kriens am letzten Samstag eine Reaktion und gewann 34:29.

Es war keine Gala, die die Berner ablieferten. Lange kontrollierten sie das Geschehen, ehe sie in der zweiten Halbzeit nachliessen und den Gegner zeitweise bis auf zwei Tore Differenz aufholen liessen. Mit entschlossener Abwehrarbeit befreiten sich die Gastgeber jedoch aus dieser kritischen Phase. Da auch viele, teilweise schön herausgespielte Tore fielen, wurden die wenigen Zuschauer gut unterhalten. Und sahen dazu noch einen Erfolg des Heimteams, der weiter darauf hoffen lässt, dass der BSV die Regular Season besser als auf dem enttäuschenden siebten Platz abschliessen kann. «Es war wichtig, dass wir heute die Punkte holten», sagte Captain Tobias Baumgartner. «Es war zeitweise etwas zu wenig Feuer drin, aber in den entscheidenden Phasen konnten wir zusetzen.»

Fortsetzung ungewiss

Ob dies jedoch überhaupt noch eine Rolle spielt, ist offen. In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob der gestrige Sieg noch irgendeinen Wert haben wird. Nachdem die Meisterschaften in Eishockey und Unihockey gestern abgebrochen wurden, wäre es keine Überraschung, wenn auch im Handball in dieser Saison vorübergehend oder überhaupt nicht mehr gespielt würde. In Deutschland wurde der Betrieb der beiden obersten Ligen am Donnerstag bis zum 22. April ausgesetzt.

«Ein möglicher Saisonabbruch war in den letzten Tagen auch bei uns immer wieder ein Thema», sagte Baumgartner. Man habe daher die Partie gegen den RTV Basel auch einfach geniessen wollen. «In der nächsten Saison wird das Team nicht mehr das gleiche sein, wir kommen alle zusammen gut aus», sagte der Captain. «Wer weiss, wie viele Gelegenheiten wir noch haben werden, zusammen ein Spiel zu bestreiten.» Es gelte nun, die Entscheide der Behörden und die anschliessenden Beschlüsse des Verbandes abzuwarten.