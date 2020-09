Leserantwort – Ein sicherer Ort zum Verpuppen Wohin gehen die Raupen des Schwalbenschwanzes, wenn sie bereit sind für ihre Verwandlung? Das fragte sich unser Leser Jakob Bischof. Er erhielt zahlreiche Antworten.

Mehrere Stunden kann es dauern, bis die Raupe das perfekte Plätzchen gefunden hat. Foto: Franziska Streun

Seit Jahren beobachtet Jakob Bischof im Sommer Raupen des Schwalbenschwanzes in seinem Garten. Kurz vor ihrer Verpuppung verschwinden sie allerdings, und der Leser aus Lotzwil fragt sich wohin. Er befürchtet gar, dass die Raupen Opfer von Räubern werden. Das muss nicht unbedingt sein, meint Rudolf Lüscher aus Thun. Das plötzliche Verschwinden der grünen Raupe hänge damit zusammen, dass sie sich einen geschützten Ort zum Verpuppen suche. Dieser könne auch weit weg vom Futterplatz sein. Dem pflichten zahlreiche Leserinnen und Leser bei, die sich beim Forum gemeldet haben, um die Frage von Jakob Bischof zu beantworten. Kurt Leuenberger aus Ittigen etwa beobachtet die Verpuppung an Pflanzenstängeln und Christoph Hasler aus Burgdorf an Zweigen und Ästen. Unsere Leserinnen und Leser berichten aber auch von aussergewöhnlichen Orten. Die Raupen von Ruth Hofmann aus Thun etwa bevorzugen Eierkartons. Simone Schenk aus Hinterkappelen hat zu Hause gar ein Verpuppungshaus, in dem für die Raupen dürre Äste bereitstehen. So kann sie sehr genau beobachten, wie deren Verpuppung abläuft.

Puppenkleid in Brauntönen

«Messen die Raupen die Länge eines kleinen Fingers, hören sie plötzlich auf zu fressen und leeren den ganzen Darminhalt auf einmal, um unbeschwert auf den Marsch zu gehen», beobachtet Simone Schenk. Im Verpuppungshaus könne es nämlich je nachdem bis zu drei Stunden dauern, bis die Raupen ihr Ästchen gefunden haben. «Dort befestigen sie ihr Hinterteil mit Seidenfäden und spinnen eine Schlinge über den Oberkörper. Etwa 2 Tage hängen sie so noch bewegungslos gekrümmt, bis sich die Haut am Kopf löst und darunter das Puppenkleid, meist in Brauntönen zur Tarnung, erscheint.» Sind die Schmetterlinge bereit zu schlüpfen, beobachtet Simone Schenk, wie sie ihre Puppenhülle sprengen und mit einem Paket zusammengefalteter Flügel am Ast hochklettern. «Dann geht es etwa 2 Stunden, bis sie die Flügel mit ‹Schmetterlingsblut› gefüllt und gestreckt haben», schreibt die Leserin . Nun müssen sie sich nur noch des Ballastes der nun überflüssigen Entfaltungsflüssigkeit entledigen, bevor sie in den Himmel fliegen. Simone Schenk konnte in diesem Jahr bereits 63 Raupen des Schwalbenschwanzes bei ihrer Verwandlung zum Schmetterling beobachten. (mbl)